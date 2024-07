Unglück beim Baden Jugendlicher nach Rettung aus See in Duisburg gestorben

Ein 16-Jähriger ist nach seiner Rettung aus einem See in Duisburg gestorben. Der Jugendliche war am Dienstagabend im Bertasee nicht mehr aufgetaucht, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten bereits mehrere Menschen im Wasser nach der vermissten Person getaucht. Zwar konnten ihn schließlich Rettungstaucher aus dem Wasser bergen und reanimieren. Aber im Krankenhaus starb der 16-Jährige noch am Abend, sagte eine Polizeisprecherin.