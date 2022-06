Prozess : Jugendstrafen für Unfall bei illegalem Autorennen

Zwei vollkommen zerstörte Autos liegen nach einem Unfall am Rand der Landstraße L12 zwischen Roetgen und Simmerath in der Eifel. Foto: Dagmar Meyer-Roeger/dmp press/dpa/Bildarchiv

Aachen Zwei junge Männer rasen für den Adrenalinkick mit ihren Autos um die Wette. Plötzlich kommt ihnen ein Wagen entgegen - und es kracht. Ein Kind stirbt. Das Urteil fällt milder aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

„Milly ist tot“ - so beginnt der Richter im Aachener Landgericht seine Urteilsbegründung. „Ihr Leben endete im Alter von acht Jahren im August 2020, weil zwei junge Männer meinten, sie müssten ein Autorennen fahren.“ Die Kammer verurteilte die beiden 20 und 21 Jahre alten Angeklagten am Donnerstag zu Jugendstrafen.

Es war ein Montag in den Sommerferien 2020 in Nordrhein-Westfalen: Das Mädchen, ihre Mutter und deren Lebensgefährte wollten einen Ausflug in die Eifel machen. Zur gleichen Zeit, so beschrieb es der Richter, trafen sich die beiden Angeklagten in einer Bäckerei zum Frühstück und beschlossen, sich bei einem Rennen zu messen. Beide hatten laut Urteil „eine Affinität zum schnellen Fahren“ - dies sei durch zahlreiche Chat- und Sprachnachrichten belegt. „Nun wollten sie auf kurviger Strecke ihr Fahrvermögen testen.“