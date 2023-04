Bundesliga Juranovic trifft und sagt: Königsklasse als logisches Ziel

Seit seiner Ankunft in Berlin zu Jahresbeginn hat Juranovic gezeigt, dass er die Qualität der Unioner nochmal steigern kann. Mit seiner lockeren Art kommt er gut an, plaudert im Boulevard darüber, was ihm in der Hauptstadt am meisten fehlt. Seine Freundin natürlich, die noch in Kroatien ist - und ein bisschen mehr Sonnenschein. Sogar in Glasgow habe die häufiger geschienen als in Berlin.