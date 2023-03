DWD-Vorhersage : Kaltes Wetter mit Schauern und Schneeregen zum Wochenstart

Ein Mann geht mit einem Regenschirm vor aufziehenden dunklen Wolken spazieren. Foto: Martin Gerten/dpa/Archivbild

Essen Der Wochenstart in Nordrhein-Westfalen wird ungemütlich. Das nasskalte Wetter vom Wochenende herrscht laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch in der ersten Wochenhälfte vor. So fällt in der Nacht zum Montag bei Temperaturen von plus einem bis minus vier Grad geringfügig Schnee oder Schneeregen.



In höheren Lagen besteht Glättegefahr. Am Montag ist es dann wechselnd bis stark bewölkt. Es kommt gebietsweise zu schauerartigen Regenfällen, die am Vormittag noch mit Schnee vermischt sind. Die Temperaturen liegen im Flachen dabei zwischen vier und sieben Grad, im Bergland zwischen minus einem und plus drei Grad.

Ein ähnliches Bild zeigt sich laut DWD in der Nacht zum Dienstag. Am Tag gibt es demnach aus West und Südwest vorübergehend starken Wind, der am Nachmittag wieder abflaut. In der Nacht zum Mittwoch zieht der Regen und Schneeregen laut Prognose dann allmählich nach Süden ab. Bei teils geringer Bewölkung fallen die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad ab. Der Mittwoch wird laut DWD weitestgehend trocken bei wechselnder Bewölkung, nur vereinzelt kann es noch Schneeschauer geben. Es bleibt kalt, vor allem in den Nächten.

© dpa-infocom, dpa:230305-99-835495/2

(dpa)