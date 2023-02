Aachen : Karneval ehrt Außenministerin: Orden für „moderne Ritterin“

Aachen Der bekannteste Termin im Aachener Karneval ist die Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst. Meist werden prominente Politiker ausgezeichnet. In diesem Jahr ist es Außenministerin Baerbock. Die Karnevalisten würdigen ihren Mut und ihre Schlagfertigkeit.

Außenministerin Annalena Baerbock bekommt am heutigen Abend bei einer Festsitzung in Aachen den karnevalistischen Orden wider den tierischen Ernst. Der Aachener Karnevalsverein (AKV) will damit die Grünen-Politikerin als eine „moderne Ritterin im besten Sinne“ würdigen. Sie habe sich in kürzester Zeit mit Mut, Entschlossenheit und Schlagfertigkeit großen Respekt auf internationaler Ebene erarbeitet, erklärte der AKV.