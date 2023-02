Johanniter-Orden : Kartellamt gibt grünes Licht für Krankenhausübernahmen

Das Logo der Johanniter Unfall-Hilfe ist an der Jacke eines Helfers zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bonn Das Bundeskartellamt hat dem Johanniter-Orden grünes Licht für den Erwerb von vier Krankenhäusern in Hamm, Lippstadt und Gronau in Westfalen gegeben. Der Präsident der Aufsichtsbehörde, Andreas Mundt, sagte am Dienstag, der Einstieg der Johanniter trage dazu bei, die betroffenen Krankenhausstandorte zu sichern.



„Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs oder Nachteile für Patientinnen und Patienten sind nicht zu befürchten.“

Die Johanniter-Gruppe, bekannt vor allem für die Johanniter-Unfall-Hilfe, hatte bereits im Januar angekündigt, das Evangelische Lukas-Krankenhaus in Gronau, das Evangelische Krankenhaus Hamm, das Evangelische Krankenhaus Lippstadt und das katholische St. Marien-Hospital in Hamm übernehmen zu wollen.

Bundesweit betreiben die Johanniter 18 Krankenhäuser, Fach- und Rehabilitationskliniken, mehrere Medizinische Versorgungszentren (MVZ), 94 Seniorenhäuser, drei Hospize sowie drei Pflegeschulen. Wie die Ermittlungen des Bundeskartellamts ergaben, steht aber keine dieser Bestandseinrichtungen in direktem Wettbewerb mit den in Hamm, Lippstadt und Gronau neu erworbenen Einrichtungen.

© dpa-infocom, dpa:230221-99-679097/2

(dpa)