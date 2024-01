Wettervorhersage Kaum mehr Regen in NRW - dafür Schnee und Glätte

Neben dichten Wolken soll am Sonntag laut DWD auch mal die Sonne rauskommen. Schneien soll es demnach nur noch in der ersten Tageshälfte, ab dem Mittag bleibt es voraussichtlich meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen am Sonntag nach DWD-Angaben voraussichtlich minus zwei bis plus zwei Grad. In der Nacht zum Montag soll es nur noch sehr wenig schneien, die Temperaturen sinken dann voraussichtlich auf bis zu minus sieben Grad.