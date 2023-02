Polizei : Kein Prozess: Ex-Polizeipräsidentin akzeptiert Bußgeld

Gelsenkirchen Das Düsseldorfer Amtsgericht muss sich doch nicht mit der Frage beschäftigten, ob die frühere Gelsenkirchner Polizeipräsidentin Britta Zur bei Rot über eine Ampel gefahren ist. Wie Zur am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, hat sie Einspruch wieder zurückgenommen, den sie gegen den Bußgeldbescheid erhoben hatte.

Ein Identitätsgutachter hätte in der für kommenden Montag angesetzten mündlichen Verhandlung klären sollen, ob das Blitzerfoto wirklich die lokalprominente Juristin am Steuer ihres Privatwagens zeigt.

Zur soll am Mittag des 7. April 2022 als damals noch amtierende Polizeipräsidentin von Gelsenkirchen am Düsseldorfer Nordstern bei roter Ampel über eine Kreuzung gefahren sein. An dem Tag war sie in der Düsseldorfer Messehalle vom dort tagenden Stadtrat zur Beigeordneten für Sport und Bürgerservices gewählt worden.