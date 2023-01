Tunnelbesetzung Lützerath : Keine Konsequenzen für „Pinky“ und „Brain“

Zwei noch verbliebene Klimaaktivisten verlassen den unterirdischen Tunnel unter einem Gebäude in Lützerath. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild

Erkelenz/Aachen Sie benannten sich nach zwei Zeichentrickfiguren: Wer „Pinky“ und „Brain“ wirklich sind, wird man vermutlich nie erfahren. Die Tunnelbesetzer von Lützerath durften gehen, ohne der Polizei ihre Namen zu nennen. Der Tunnel der beiden ist inzwischen verschlossen.

Für die beiden Tunnelbesetzer von Lützerath wird es keine strafrechtlichen Konsequenzen geben: Wie die Aachener Polizei auf Anfrage mitteilte, hat RWE keine Anzeige gegen die Männer erstattet. Die Polizei kenne daher auch nicht die Identität der Aktivisten, die sich selbst „Pinky“ und „Brain“ nannten. Der Tunnel, in dem die beiden tagelang ausgeharrt hatten, wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur inzwischen verschlossen. Er wird im Zuge des Braunkohleabbaus verschwinden.

Der „Spiegel“ hatte mit Bezug auf ein internes Polizeidokument berichtet, dass RWE den Aktivisten in Aussicht gestellt hatte, sie nicht anzuzeigen - wenn sie freiwillig aus dem Tunnel kommen. Die Tunnelbesetzer hatten demnach gefordert, Lützerath vermummt verlassen zu dürfen - ohne dass die Polizei ihre Personalien und Fingerabdrücke aufnimmt. So kam es am Ende auch.