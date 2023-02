Bundesliga : Keine schwere Verletzung bei Gladbachs Torhüter Jonas Omlin

Gladbachs Torhüter Jonas Omlin musste am Freitag beim Spiel in Mainz ausgewechselt werden und hat sich eine Zerrung zugezogen. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Mönchengladbach Die Verletzung von Borussia Mönchengladbachs Torhüter Jonas Omlin ist weniger schlimm als befürchtet. „Im MRT hat sich der ursprüngliche Verdacht auf einen Muskelfaserriss nicht bestätigt, es ist eine Zerrung.

Das wird die Ausfallzeit um ein paar Tage reduzieren“, sagte Trainer Daniel Farke am Samstag. „Wir müssen aber abwarten, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt. Das Spiel gegen Freiburg ist definitiv sehr fraglich, aber wir haben eine gewisse Resthoffnung“, erklärte der Coach am Tag nach der 0:4-Niederlage beim FSV Mainz 05.