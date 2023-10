Fußball Keller: Baumgart weiter „goldrichtig“ beim 1. FC Köln

Nach sieben Bundesligaspielen ist Köln noch immer sieglos und belegt den letzten Tabellenplatz. An einen möglichen Abstieg will Keller aber noch keine Gedanken verschwenden. „Ich unterhalte mich gerne über das Hier und Jetzt und nicht über Abstiegsszenarien“, sagte der 46-Jährige: „Im Hier und Jetzt haben wir einen schlechten Start gehabt und wissen, dass uns eine sehr herausfordernde Saison bevorsteht.“ Man sei aber fest davon überzeugt, „dass wir am Ende auf einem Platz stehen werden, der mit dem Abstieg nichts zu tun hat“.