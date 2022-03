Verbindung zu Mordfall wird geprüft : Eingemauerte Frauenleiche in Krefelder Keller entdeckt

Krefeld In einem Keller in Krefeld ist eine eingemauerte Frauenleiche entdeckt worden. Offenbar sehen die Ermittler eine Verbindung ins Ruhrgebiet.

In einem Keller in Krefeld ist eine eingemauerte Frauenleiche entdeckt worden. Das haben Ermittlerkreise am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Offenbar sehen sie eine Verbindung ins Ruhrgebiet, denn die Polizei in Gelsenkirchen und die Staatsanwaltschaft in Essen übernahmen die Ermittlungen.