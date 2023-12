Schauspielerin von „Unter uns“ Tabea Heynig lässt Sohn Monty in Bonn taufen

Die „Unter Uns“-Stars Tabea Heynig und Janine Kunze sind privat gut befreundet - und ihre Kinder sind es auch. Das hat sich bei der Taufe von Heynigs fünfjährigem Sohn Monty gezeigt. Montys Taufpatin war am Wochenende in Bonn die Tochter von Janine Kunze, Lola. Die 16-Jährige kennt Monty seit dessen Geburt. „Seit mittlerweile 10 Jahren sind wir mit Janine Kunze und ihrer Familie befreundet“, so Tabea Heynig laut PR-Mitteilung der RTL-Produktion.