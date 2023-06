Gesundheit Kinderärzte: Keine Atteste mehr für Schulen kurz vor Ferien

Kinder- und Jugendärzte in NRW wollen die vorgeschriebenen medizinischen Atteste für kurz vor oder nach den Schulferien fehlende Schülerinnen und Schüler nicht mehr ausstellen. „Wir können und wollen nicht die Kontrolleure für die Schulen spielen“, betonte die Vorsitzende des Verbands in Nordrhein, Christiane Thiele, am Montag. Viele Praxen seien zudem überlastet, nur „unter extremer Ausbeutung“ der eigenen Arbeitskraft könne man die jungen Patientinnen und Patienten bedarfsgerecht medizinisch versorgen.