Landgericht Mönchengladbach : Kindesmisshandlungs-Urteil: Erneute Verhandlung

Mönchengladbach Zu 13 Jahren Haft wurde der Vater zweier kleiner Kinder vor eineinhalb Jahren in Mönchengladbach verurteilt. Am Mittwoch verhandelt das Gericht nach Revision des Mannes erneut über den Fall.

Ein wegen schwerer Kindesmisshandlung verurteilter Vater sitzt am Mittwoch (9.00 Uhr) erneut auf der Anklagebank des Landgerichts Mönchengladbach. Auf Anordnung des Bundesgerichtshofs muss erneut über seine Bestrafung entschieden werden. In erster Instanz war der 25-Jährige wegen schwerer Misshandlung seiner beiden kleinen Kinder in acht Einzelfällen zu einer Gesamtstrafe von 13 Jahren Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof sieht die Misshandlungen als eine Tat, die auch so bestraft werden müsse.