Kindergärten in NRW Riesige Unterschiede bei Kita-Gebühren je nach Wohnort

Doch auch für Menschen mit mittlerem Einkommen könne die Kita zur finanziellen Belastung werden, heißt es beim IW. So zahlen Eltern mit einem gemeinsam zu versteuernden Jahreseinkommen von 50.000 Euro in Bottrop für die ganztägige Betreuung eines Zweijährigen 349 Euro im Monat. In Hagen sind es 310 Euro, in Bonn 305 Euro und in Köln 301,50 Euro. Hinzu kommen noch Kosten für die Verpflegung und weitere Leistungen. Dieselbe Familie in Aachen kann ihr Kind kostenfrei betreuen lassen, in Hamm würden 60 Euro und in Siegen 96 Euro fällig.