Bertelsmann Stiftung : 2023 fehlen in NRW laut Studie knapp 102.000 Kita-Plätze

Ein Kind spielt in einer Kita.

Gütersloh Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen im kommenden Jahr in Nordrhein-Westfalen knapp 102.000 Kita-Plätze. Bonn kommt im U-3-Bereich auf eine Versorgungsquote von 58 Prozent.



Gemessen am Betreuungsbedarf fehlen laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung im kommenden Jahr in Nordrhein-Westfalen knapp 102.000 Kita-Plätze. Um die Nachfrage zu decken, müssten nach der Berechnung für den bundesweiten Ländermonitor Frühkindliche Bildung rund 24.400 Fachkräfte eingestellt werden. Dadurch entstünden zusätzliche Personalkosten von 1,1 Milliarden Euro, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Der seit 2013 in Deutschland geltende Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz lasse sich auch im Jahr 2023 somit nicht erfüllen.

Wie sieht die Situation in Bonn aus?

Insgesamt stehen Eltern in Bonn 12.800 Kita-Plätze zur Verfügung, davon 4930 in städtischer Regie (Stand August 2022). Jugendamtsleiterin Gitte Sturm zufolge hat die Stadt eine Versorgungsquote im U-3-Bereich von 58 Prozent. Damit liegt sie laut Sturm vergleichsweise im oberen Bereich. In vielen Städten lägen diese für Kinder unter drei Jahren zwischen 40 und 60 Prozent. Hinzu kommen in Bonn 1350 Plätze in Tagespflegeeinrichtungen. Die Kosten für den Betrieb der Kitas belaufen sich in diesem Jahr auf rund 143 Millionen Euro. Durch Erstattungen von Bund und vor allem Land NRW sowie durch Elternbeiträge erhält die Kommune etwa 106 Millionen Euro. Die Stadt Bonn geht davon aus, dass sie in den nächsten Jahren 1800 Kita-Plätze zusätzlich benötigt.

Zu der Situation in NRW sagt Kathrin Bock-Famulla, Expertin für frühkindliche Bildung der Bertelsmann Stiftung: „Das ist in doppelter Hinsicht untragbar: Die Eltern werden bei der Betreuung ihrer Kinder nicht unterstützt, während Kindern ihr Recht auf professionelle Begleitung in ihrer frühen Bildung vorenthalten wird.“

Nach den Berechnungen sind die Deckungslücken je nach Alter der Kita-Kinder unterschiedlich groß. Bei den unter drei Jahre alten Kindern werden 30 Prozent betreut, Bedarf angemeldet haben aber die Eltern für 44 Prozent. Um die Lücke von 14 Prozentpunkten schließen zu können, müssten 72.600 neue Kitaplätze geschaffen werden. Für die Kinder ab drei Jahren liegt die Lücke laut Studie nur bei 4 Prozentpunkten. Hier wären 29.000 zusätzliche Plätze notwendig.

(dpa)