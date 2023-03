Landesregierung : Kitas und Schulen sind keine „kritische Infrastruktur“

Düsseldorf NRW erlebt den ersten Monat ohne Corona-Schutzverordnung. Der Landtag versucht, Lehren aus der Pandemie zu ziehen: Wie kann künftig eine Schutzmauer um Kitas und Schulen gezogen werden?

Die SPD-Opposition ist mit einem Antrag gescheitert, Kitas und Schulen als Lehre aus der Pandemie zur sogenannten kritischen Infrastruktur erklären zu lassen. Bei Enthaltung der FDP stimmten alle anderen Fraktionen am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag dagegen, sich beim Bund dafür stark zu machen. Krisenfestigkeit der Schulen sei eine Daueraufgabe - allerdings unabhängig von formalen Einordnungen, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU). Ähnlich argumentierten Abgeordnete der anderen Fraktionen. Einigkeit herrschte darüber, Kitas und Schulen auch in Krisenzeiten so lange wie möglich offen zu halten. Das sei „oberste Maxime“, sagte Feller.