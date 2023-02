Prozesse : Klagen gegen Kohlenmonoxid-Pipeline abgewiesen

Düsseldorf Eine 76 Kilometer lange Pipeline liegt seit 14 Jahren im Rheinland vergraben. Eines Tages soll durch das Rohr hochgiftiges Kohlenmonoxid strömen. Doch noch leisten die Gegner hartnäckig Widerstand.

Die Verfahren waren ausgesetzt gewesen, bis das Leitverfahren in der Sache rechtskräftig wurde. Zweieinhalb Stunden lang verhandelte das Gericht am Dienstag über die beiden Klagen. Dabei wurde deutlich: Die 67 Kilometer lange Pipeline stößt im Rheinland auf anhaltenden Widerstand.

Seit 2009 liegen die Rohre schon unter der Erde, doch noch immer fließt in ihnen kein Gas. Die Covestro Deutschland AG führt als Nachfolgerin der Bayer AG das Verfahren als Betreiberin fort. Sie hofft auf einen Betrieb frühestens in drei Jahren.

110 000 Bürger hatten mit ihrer Unterschrift gegen den Bau der Pipeline protestiert, die kurioserweise zwei 40 Kilometer entfernte linksrheinische Chemiewerke verbindet, aber überwiegend rechtsrheinisch verläuft. In Krefeld-Uerdingen wird das Kohlenmonoxid bei der Produktion von Kunststoffen benötigt und dafür bislang eigens mit reichlich Energieaufwand produziert - in Dormagen fällt es dagegen als Abfallprodukt an.

Aus Ratingen bot Margarete Brockhaus und aus Hilden Claudia Roth für ihre Mutter Wilma am Dienstag der Phalanx der gegnerischen Anwälte Paroli. Die Klägerinnen kamen ohne Anwälte und sind längst Expertinnen in eigener Sache, wie sich schnell herausstellte.

In 16 Jahren habe sich einiges geändert, sagte Claudia Roth, die vor Gericht ihre Mutter Wilma aus Hilden vertrat. „Was im Boden liegt, ist etwas ganz anderes als das, was genehmigt wurde. Die Bauausführung entspricht nicht der Planfeststellung.“

Wann die Pipeline nun je in Betrieb geht, blieb auch am Dienstag unklar. Vielleicht in drei Jahren. Die Klägerinnen können gegen die Urteile vom Dienstag noch in Berufung gehen.