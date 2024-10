Religionsausübung Klare Vorgaben nach „Scharia-Vorfall“ an Schule gefordert

Im vergangenen Jahr sollen muslimische Schüler an der Schule in Neuss versucht haben, Regeln entsprechend der islamischen Scharia durchzusetzen. In einem „schleichenden Prozess“ hätten die drei Oberstufenschüler versucht, andere auf subtile Art und Weise zu manipulieren, um etwa Geschlechtertrennung herzustellen, berichtete Anfang dieses Jahres ein Referent für Krisenmanagement des Schulministeriums im Fachausschuss des Landtags.