Shopping im Internet : Kleidung und Sportartikel werden online am meisten bestellt

Kleidung und Sportartikel werden online am meisten bestellt

Eine Frau tippt ihre Kreditkarten-Daten in einen Laptop. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Symbolbild

Düsseldorf Die Menschen in Nordrhein-Westfalen kaufen mit Vorliebe Kleidung und Sportartikel im Internet. Doch auch Filme und Musik werden im bevölkerungsreichsten Bundesland häufig online bestellt, wie aus am Montag vom Statistischen Landesamt IT.NRW veröffentlichten Zahlen hervorgeht.

Bei einer Umfrage in NRW gaben im vergangenen Jahr mehr als zwei Drittel (67,5 Prozent) der Verbraucherinnen und Verbraucher im Alter zwischen 16 und 74 Jahren an, in den letzten drei Monaten vor der Befragung Waren oder Dienstleistungen im Internet eingekauft zu haben.