Hamm : Klein-Lkw prallt auf A2 gegen Auto - Fünf Verletzte

Hamm Beim Aufprall eines Klein-Lkw gegen ein Auto auf der A2 bei Hamm sind am Dienstag fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der 39-jährige Fahrer des Autos musste am Dienstagnachmittag mit schweren Verletzungen aus dem Auto befreit werden, wie die Polizei am Abend mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er, seine 34-jährige und ebenfalls schwer verletzte Beifahrerin sowie eine 24-jährige Frau, ein dreijähriger Junge und ein fünfjähriges Mädchen, die bei dem Unfall auch im Auto saßen, wurden allesamt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zuvor war ein 26-Jähriger mit einem Klein-Lkw auf der rechten Fahrspur in Richtung Oberhausen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Beckum und Hamm-Uentrop geriet er den Angaben zufolge auf den mittleren Fahrstreifen. Dort fuhr er gegen den Klein-Lkw des 39-Jährigen. Die Ermittler vermuten, dass ein technischer Defekt den Unfall auslöste. Die Fahrbahn in Richtung Oberhausen wurde zwischenzeitlich komplett gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:221206-99-807531/2

(dpa)