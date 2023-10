Mönchengladbach Kleinbus fährt in Menschengruppe an Bushaltestelle

Wahrscheinlich wegen eines Gesundheitsproblems des Fahrers ist ein Kleinbus in eine Menschengruppe an einer Bushaltestelle in Mönchengladbach gefahren. Eine Frau erlitt tödliche Verletzungen. Die 56-Jährige starb kurz nach dem Unfall am Samstagabend im Krankenhaus, wie die Polizei und die Feuerwehr mitteilten. Drei Teenager erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen.