Karneval : Klima-Aktivisten gehen beim Düsseldorfer Rosenmontagszug mit

Eine von Klima-Aktivisten für den Rosenmontag gebastelte Weltkugel steht in einer Halle. Foto: -/Parents for Future Düsseldorf/dpa

Düsseldorf Kamelle und Klima: Aktivisten unter anderem des Bündnisses Parents for Future wollen beim Düsseldorfer Rosenmontagszug mitgehen. Sie haben sich laut einer Sprecherin mit 20 bis 25 Teilnehmern angemeldet.

In der Klimabewegung seien inzwischen „Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen und den verschiedensten Lebenslagen“, so die Sprecherin von Parents for Future. Es gibt neben Fridays for Future inzwischen zum Beispiel auch die Teachers for Future. Darunter seien auch Jecken - „so dass die Idee naheliegend war, dieses Jahr als „Düsseldorf for Future“ auf dem Zug vertreten zu sein.“