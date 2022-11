Demonstration : Klima-Aktivisten halten Audimax der Uni in Duisburg besetzt

Duisburg Klima-Aktivisten halten seit Montag ein Gebäude der Universität in Duisburg besetzt. Die Polizei lässt sie nach Absprache mit der Uni vorerst gewähren und greift nicht ein. Eine Gruppe von etwa 50 bis 60 jungen Menschen wolle mit der Aktion auf die Klimakrise aufmerksam machen, hieß es.

Nach der ersten Nacht und Gesprächen mit Dozenten boten die Studierenden am Dienstagmorgen Info-Veranstaltungen in dem Gebäude an, in dem sich das Audimax und Hörsäle befinden. Die Dozierenden hätten mehrere Vorlesungen an ihre Vorstellungen angepasst, schrieben die Aktivisten auf Twitter. Wie lange die Besetzung der Uni dauern soll, ist noch unklar.