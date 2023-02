Bundesliga : Knoten geplatzt: Alonso lobt Leverkusens Azmoun

Freiburg- Findet Sardar Azmoun doch noch sein Glück bei Bayer Leverkusen? „Ich bin so glücklich hier“, sagte der Stürmer nach dem 1:1 (0:1) beim SC Freiburg, bei dem er am Sonntag sein erstes Saisontor für die Werkself erzielt hatte.

Nach der für ihn persönlich verkorksten Hinrunde inklusive Verletzung stand der iranische Nationalspieler kurz vor Ablauf der Winter-Transferphase vor einem Wechsel zu Olympique Marseille. Es sei eng gewesen, berichtete Azmoun in Freiburg. Die Franzosen hätten für ihn sogar schon die Rückennummer 11 ausgesucht. Letztlich blieb er doch beim Fußball-Bundesligisten. Und das genieße er, betonte Azmoun.

„Man kann sehen, dass er sich besser fühlt, leichter und schneller. Jeden Tag im Training zeigt er das“, sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso über den 28-Jährigen. Dieser habe seine Chance nun genutzt. Schon bei der 2:3-Niederlage gegen Mainz eine Woche zuvor habe Azmoun gut gespielt, befand der Coach. „Wir wussten um seine Qualität. Aber Stürmer brauchen immer auch Tore“, sagte Alonso. Der Treffer in Freiburg, mit dem er in der 67. Minute den Ausgleich erzielt hatte, sei entsprechend wichtig für Azmoun gewesen. Auch mit Blick auf den Konkurrenzkampf in Leverkusens Offensive.