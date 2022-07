Currenta in Leverkusen : Belastete Chempark-Abwässer sollen in Rhein geleitet werden

Belastete Chempark-Abwässer sollen in Rhein geleitet werden

Currenta in Leverkusen

Köln Nach der Explosion im Chempark Leverkusen im vergangenen Jahr soll nun Abwasser aus dem Chemiepark in den Rhein abgelassen werden. Dies teilte die Kölner Bezirksregierung am Freitag mit.

Mit Toluol und Kohlenstoffverbindungen belastetes Wasser aus dem Chemiepark in Leverkusen soll über eine Kläranlage in den Rhein geleitet werden. Das hat die Kölner Bezirksregierung am Freitagabend mitgeteilt.