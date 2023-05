Bundesliga Köln erhält bei BVB-Titel Meisterprämie für Modeste

Modeste war Anfang August 2022 von Köln nach Dortmund gewechselt und sollte den an einem Tumor erkrankten und deshalb monatelang fehlenden Neuzugang Sébastien Haller ersetzen. Dem Vernehmen nach betrug die Ablöse für den eigentlich bis 2023 an die Kölner gebundenen Modeste rund fünf Millionen Euro. Beim BVB konnte der Angreifer die sportlichen Erwartungen bislang nicht erfüllen. In der laufenden Saison bestritt er 18 Einsätze, erzielte zwei Tore und fand nach der Genesung von Haller, der seit Januar wieder spielt, kaum noch Berücksichtigung.