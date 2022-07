Fall in Köln : Frau und Sohn tot im Rhein: Doppelmordprozess hat begonnen

Fall in Köln

Polizisten suchen am Rheinufer im Stadtteil Niehl nach Spuren.

Köln Rund acht Monate nach dem Fund einer Frauen- und einer Kinderleiche im Rhein hat vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen den Tatverdächtigen begonnen.

Wegen der Vaterschaft habe er „soziale Konsequenzen“ gefürchtet, hieß es in der am Mittwoch vorgetragenen Anklage - unter anderen von seiner Freundin, einer anderen Frau, die er habe heiraten wollen. Zudem habe er keinen Unterhalt zahlen wollen. Daher habe er Mutter und Sohn auf einem Feldweg erstochen und die Leichen in den Rhein geworfen.