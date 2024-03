Bundesliga Köln glaubt an Derby-Chance

Abstiegs-Kandidat 1. FC Köln glaubt vor dem Derby gegen die Unbesiegbaren von Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) an seine Chance. „Es ist möglich, dass wir die Ersten sind. Jede Mannschaft verliert irgendwann“, sagte Lizenzspiel-Leiter Thomas Kessler am Freitag. Und Trainer Timo Schultz erklärte: „Gegen eine Mannschaft zu spielen, die 33 Spiele ungeschlagen ist, ist eine Herausforderung. Aber es wird ein spezielles Spiel. Wir müssen unangenehm sein. Das können wir. Deshalb sind wir der Überzeugung, dass wir die Möglichkeit haben, den Sieg hierzubehalten.“