Ermittlungen in Köln Handgranate unter ausgebranntem Auto gefunden

Nach dem Brand eines Autos in Köln haben Polizisten unter dem Wagen eine scharfe Handgranate entdeckt. Sie sei aus Sicherheitsgründen von Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) vor Ort gesprengt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es sei davon auszugehen, dass das Auto absichtlich in Brand gesteckt worden sei. Anwohner hatten in der Nacht den brennenden Wagen im Stadtteil Ostheim bemerkt und den Notruf gewählt.