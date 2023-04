Bundesliga Köln hofft auf weiteren Schritt Richtung Klassenverbleib

Wie unbequem der Gegner sein kann, bekamen die Kölner beim 0:5 im Hinspiel zu spüren, das der FC nach der frühen Gelb-Rote-Karte für Luca Kilian (28. Minute) in Unterzahl bestreiten musste. „Danach waren sie uns in allen Belangen überlegen. Jetzt hoffe ich, dass wir das in unsere Richtung schieben können“, sagte Baumgart.