Gefeierte Pop-Ikone Madonna gibt Konzert in Köln

Das geduldige Warten hat sich gelohnt: UUS-Popsängerin Madonna hat ihre Fans bei einem Auftritt in Köln begeistert. „Absolut fantastisch“, „Es war ein Erlebnis“ - hieß es in der Nacht zum Donnerstag in sozialen Medien nach Madonnas erstem Deutschland-Konzert ihrer Welttournee „The Celebration Tour“. Rund 16 000 Fans feierten den Popstar am Mittwochabend in der fast ausverkauften Kölner Lanxess Arena.