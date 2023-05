Tradition in Köln 130 Teilnehmer und ein medizinischer Notfall beim Rheinschwimmen

Geschützt mit Neoprenanzügen und teils kostümiert sind am Donnerstag Schwimmerinnen und Schwimmer in Köln ins kalte Wasser des Rheins gestiegen. Gut 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen sich beim traditionellen Rheinschwimmen unter Brücken hindurch und am Dom vorbei den Strom hinuntertreiben, wie Manuela Kronenberg vom Deutschen Unterwasser-Club (DUC) Köln erklärte. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen sei es bei einem der Schwimmer zu einem medizinischen Notfall gekommen. Der Teilnehmer sei betreut worden, so Kronenberg. Die Feuerwehr Köln konnte zu dem Fall keine Auskunft geben.