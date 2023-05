Liga-Endspurt Köln setzt in Bremen auf neue Auswärtsstärke

Der 1. FC Köln hofft auf die Einstellung eines Vereinsrekordes. Mit einem Erfolg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bremen könnte der Fußball-Bundesligist die bisherige Bestmarke von vier Auswärtssiegen in Serie aus den Jahren 1970 und 1992 egalisieren. Doch so leicht wie am 21. Januar beim 7:1 im Hinspiel, als dem FC der höchste Saisonsieg gelang, wird es nach Einschätzung von Trainer Steffen Baumgart nicht wieder werden. „Werder ist noch nicht zu 100 Prozent durch. Ich erwarte ein hochemotionales Spiel, weil in Bremen immer eine geile Atmosphäre herrscht“, sagte der FC-Coach am Donnerstag.