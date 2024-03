DEL Köln und Mannheim gewinnen zum Auftakt der DEL-Playoffs

Die Kölner Haie und die Adler Mannheim haben zum Auftakt der Pre-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Die zuletzt formschwachen Rheinländer siegten am Sonntag beim ERC Ingolstadt mit 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) und können in der Serie Best-of-three am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) in der heimischen Arena ins Playoff-Viertelfinale einziehen. Mannheim gewann gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)