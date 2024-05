Freizeit Kölner Bäder starten Kampagne gegen sexuelle Belästigung

Mit einer großangelegten Kampagne sollen Kinder und Jugendliche in Kölner Schwimmbädern vor sexuellen Übergriffen geschützt werden. In Bädern gebe es immer mal wieder Fälle von sexuellen Grenzverletzungen, sagte die Geschäftsführerin der Kölnbäder, Claudia Heckmann, am Donnerstag. Mit Plakaten und Flyern unter dem Motto „Ich sag's“ sollten Kinder und Jugendliche ermutigt werden, sich in solchen Situationen Hilfe beim Bad-Personal zu holen. „Die Kinder sollen bei uns ihren Spaß haben, aber auch geschützt sein.“