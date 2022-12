„Cold Case“ bei „Aktenzeichen XY“ : Mord hinter Bierstand in Köln beschäftigt seit 1988 die Polizei

Mord hinter Bierstand in Köln beschäftigt seit 1988 die Polizei

1988 wurde eine junge Frau in der Kölner Altstadt ermordet. Das Unglück ereignete sich in der Karnevalszeit. Foto: Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH/Michael Palm

Köln Mehr als 30 Jahre nach dem Tod einer Frau während der Karnevalszeit in Köln erhofft sich die Polizei neue Hinweise zu der Tat oder dem Täter. Die Fernsehzuschauer sollen helfen.

Der Fall soll am Mittwoch (7. Dezember, 20.15 Uhr) Thema bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ im ZDF werden, wie aus einer Mitteilung zur Sendung hervorgeht.

Den Polizeiangaben zufolge feierte die damals 24-Jährige im Februar 1988 in einer Disco in Köln. Gegen vier Uhr am Morgen entschloss sich die junge Frau weiterzuziehen. Etwa 600 Meter vom Nachtclub entfernt wurde sie dann angegriffen, geschlagen und schließlich erwürgt.