DEL Kölner Haie gewinnen zum Auftakt der DEL-Playoffs

Die Kölner Haie haben zum Auftakt der Pre-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga überraschend deutlich beim ERC Ingolstadt gewonnen. Die zuletzt formschwachen Rheinländer siegten am Sonntag beim Vizemeister mit 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) und können in der Serie Best-of-three bereits am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) in der heimischen Arena ins Playoff-Viertelfinale einziehen. „Heute war es ein Zeichen“, sagte Dreifach-Torschütze Justin Schütz bei MagentaSport. „WIr müssen am Mittwoch wieder bereit sein. Dann kommen wir weiter.“