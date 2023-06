Zugverkehr Kölner Hauptbahnhof am Samstag gesperrt: Nur S-Bahnen fahren

Der Kölner Hauptbahnhof wird an diesem Samstag wegen Bauarbeiten nahezu für den gesamten Zugverkehr gesperrt. Reisende müssten sich auf „größere Beeinträchtigungen“ einstellen, teilte die Deutsche Bahn mit. Fernzüge werden umgeleitet und halten überwiegend ersatzweise in Köln Messe/Deutz. Im Regionalverkehr gibt es ebenfalls Umleitungen, aber auch Halt- oder Fahrtausfälle. Lediglich die S-Bahnen fahren wie gewohnt. Die Sperrung dauert von 6.00 bis 18.00 Uhr. Reisende könnten sich im Internet und über Aushänge an den Bahnsteigen informieren.