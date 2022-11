Pferdesport : Kölner Hengst Tünnes wird Neunter im Japan Cup

Tokio Der Kölner Galopperhengst Tünnes hat beim Japan Cup in Tokio den neunten Platz belegt. In dem Millionenrennen kam der Dreijährige unter Jockey Bauyrzhan Murzabayev am Sonntag nach schlechtem Start nicht gut ins Rennen und konnte in der Schlussphase nicht mehr genug Boden gutmachen.



Der von Peter Schiergen in Köln trainierte Hengst verdiente aber noch 92.308 Euro. „Wir blicken jetzt nach vorne und freuen uns auf das nächste Jahr mit Tünnes“, sagte der Coach nach dem Rennen.

Der Sieg ging an den fünf Jahre alten japanischen Hengst Vela Azul unter Ryan Moore. Shahryar (Cristian Demuro) und Weltreisende (Damian Lane) machten den kompletten Triumph der japanischen Pferde in dem über 2400 Meter führenden Rennen perfekt. Seit 2005 hat kein Pferd aus dem Ausland mehr den Japan Cup gewonnen. 1995 hatte der deutsche Hengst Lando triumphiert.

© dpa-infocom, dpa:221127-99-680621/2

(dpa)