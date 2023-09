Cold Case Kölner Karnevalsmord vor 35 Jahren: Prozess beginnt

Ein 35 Jahre zurückliegender Mord an einer jungen Frau beschäftigt von Montag an (9.00 Uhr) das Kölner Landgericht. Angeklagt ist ein heute 56-jähriger Mann. Er soll die 24-Jährige im Februar 1988 - in der Nacht zum Karnevalssonntag - in der Kölner Altstadt getötet haben, um an ihre Wertsachen zu kommen.