Brauchtum Kölner Rosenmontagszug gestartet

„Dieser Wagen sagt eigentlich alles: Die können uns mal am Arsch lecken“, sagte BAP-Sänger Wolfgang Niedecken am Montag dazu im WDR Fernsehen. Er erinnerte auch an die große Kölner Demo gegen rechts Ende Januar. „Das war rührend. Als ich über die Deutzer Brücke ging, da stand ein Chor, ein Laienchor, die haben Bläck-Fööss-Lieder gesungen, und dann kamen Familien mit Kinderwagen, dann kamen alte Leute am Rollator - die wollten dabei sein.“ All diese Menschen hätten die Botschaft kommunizieren wollen: „Nein, an uns kommt ihr nicht vorbei.“