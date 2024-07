Fußball Kölns Dietz verlängert - EM-Fahrer Kainz fällt verletzt aus

„Flo hat eine sehr lange Leidenszeit von über eineinhalb Jahren mit schweren verletzungsbedingten Rückschlägen hinter sich. In all dieser Zeit war Aufgeben für ihn nie eine Option. Mit ganz viel Professionalität und Willen hat sich Flo zurückgekämpft“, sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller. Deshalb habe man dem 25-Jährigen nochmals die Chance geben wollen, zu zeigen, was in ihm stecke.