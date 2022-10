Champions League : Königsklassen-Aus: Bayer mit Mini-Chance auf Europa League

Evanilson (l) vom FC Porto jubelt über sein Tor zum 0:2. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Madrid Bayer Leverkusen hat sich nach dem Aus in der Königsklasse zumindest eine Mini-Chance auf die Teilnahme an der weiteren Saison in der Europa League bewahrt. Der Fußball-Bundesligist kam in der Champions League am Mittwochabend bei Atlético Madrid zu einem 2:2 (2:1).



Im abschließenden Gruppenspiel in der kommenden Woche gegen den FC Brügge muss Leverkusen aber besser abschneiden als Atlético im Parallelspiel beim FC Porto, um den dritten Platz und die Europa-League-Teilnahme zu sichern.

Moussa Diaby (9.) und Callum Hudson-Odoi (29.) trafen für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso. Yannick Carrasco (22.) und der eingewechselte Rodrigo de Paul (50.) waren für Atlético erfolgreich. Bayer-Torwart Lukas Hradecky hielt in dramatischen Momenten nach dem Abpfiff einen nachträglich gegebenen Elfmeter. Dass Bayer keine Chance mehr auf das Achtelfinale der Königsklasse hat, war schon vor dem Anpfiff klar, weil Porto im frühen Spiel der Gruppe mit 4:0 in Brügge gewonnen hatte.

