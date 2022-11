Gericht : Kokain-Prozess: Verfahren gegen Jürgen Albers abgetrennt

Aachen Der Drogenprozess gegen den früheren Reality-TV-Darsteller Jürgen Albers ist vom Verfahren gegen vier Mitangeklagte abgetrennt worden. Grund dafür ist der Gesundheitszustand des 60-Jährigen. Albers, der einst durch die Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannt wurde, war zum Auftakt des Prozesses Ende August im Rollstuhl in den Gerichtssaal gekommen.

Das Verfahren gegen Albers am Landgericht Aachen finde nun noch an zwei Terminen pro Woche statt, sagte ein Sprecher des Gerichts am Montag. Der Prozess gegen die übrigen Angeklagten - zwei Frauen und zwei Männer - werde an deutlich mehr Tagen fortgesetzt.