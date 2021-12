Kollision von zwei Autos in Bielefeld: Zwei Verletzte

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bielefeld Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Bielefeld sind am späten Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-Jähriger mit seinem Wagen in das Auto eines 47-Jährigen gekracht, als dieser vom Gelände einer Tankstelle auf die Eckendorfer Straße fahren wollte.



Der junge Autofahrer kam demnach von links und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die 22-jährige Beifahrerin des älteren Autofahrers wurde bei dem Unfall schwer und der Fahrer selbst leicht verletzt. Beide wurden per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige kam ohne Verletzungen davon.

(dpa)