Die Pflege in der Krise Ein Armutszeugnis

Die Alterung der Gesellschaft ist nicht nur ein Problem für die Rente, sondern zunehmend auch für die Kranken- und Pflegekassen. Erstmals gibt es gleich zwei Generationen, die gleichzeitig auf Pflege angewiesen sein könnten: die Babyboomer, die jetzt in den Ruhestand gehen, und ihre alten Eltern. Das stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen: Zum einen fehlen zunehmend Pflegekräfte. Zum anderen fehlen die Beitragszahler, die pflegende Angehörige, ambulante Dienste und erst recht die in NRW besonders teuren Pflegeheime bezahlen können. Die Babyboomer-Generation hat zu wenig Kinder bekommen, um ein auf dem Umlageverfahren beruhenden System finanzieren zu können. Die Herausforderung ist dem Bundesgesundheitsminister seit Langem bekannt. Umso enttäuschender, dass er nun vor dem Problem kapituliert. In dieser Legislaturperiode werde es wohl keine Finanzreform geben, erklärt Lauterbach lapidar.