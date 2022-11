Musik : Kraftklub sagen Konzerte in Düsseldorf und Münster ab

Der Sänger Felix Brummer der Band Kraftklub. Foto: Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Düsseldorf/Münster Die Band Kraftklub hat zwei geplante Konzerte in Nordrhein-Westfalen kurzfristig abgesagt. Die Auftritte am Montagabend in Düsseldorf und am Dienstag in Münster könnten krankheitsbedingt nicht stattfinden, hieß es in einer Nachricht der Band vom Montag.



„Schlechte Nachrichten: Wir müssen leider schweren Herzens die nächsten beiden Konzerte absagen.“

Die Konzerte sollen schnellstmöglich nachgeholt werden, hieß es. Alle Karten behalten demnach ihre Gültigkeit. Man hoffe, das darauffolgende Konzert am Freitag in Stuttgart wieder spielen zu können. „Es tut uns sehr leid für alle, die jetzt schon auf dem Weg sind zum Konzert“, schrieb die Band mit Blick auf das Konzert in Düsseldorf, das wenige Stunden nach der Absage hätte stattfinden sollen.

