Gesundheit : Krankenkasse: Impflücke bei Kindern durch Pandemie verstärkt

Düsseldorf In NRW sind Kinder und Jugendliche tendenziell weniger durch Impfungen geschützt als Gleichaltrige im Bundesdurchschnitt. Corona hat diesen Trend noch einmal verstärkt. Die Krankenkasse DAK rät zum Nachholen.

In Nordrhein-Westfalen sind in der Corona-Pandemie deutlich weniger Kinder und Jugendliche geimpft worden als in der Zeit davor. Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 habe es 2021 eine Abnahme von 13 Prozent gegeben, teilte die Krankenkasse DAK-Gesundheit in Düsseldorf mit.